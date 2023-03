Júlio Delgado e a presidente da Ascomcer, Alessandra Sampaio na Tradicional Feijoada que movimentou o Trade Hotel

Laryssa Zancanelli e Maria Antônia Sampaio

Dirceu e Alessandra Sampaio

O charme de Emilainy Werneck para marcar o retorno da coluna social do Portal ACESSA.com.

Larissa Lessa e Simone Fernandes, que comandaram o projeto M.O.D.A – Movimento Onde de Amor, em recente almoço solidário em prol do Abrigo Santa Helena e Casa do Caminho, no Assunta.

Muito querida no meio social, Wanda comemorou aniversário cercada do carinho de familiares e amigos. As fotos registram.

A aniversariante com a filha Talita e Pedro Paulo Ribeiro.

Wanda entre Ana Paula Dessupoio e Raphael Verdeiros.

Beatriz Belchior, Lucas Sampaio, Alessandra e Dirceu Sampaio, Wanda e Maria Antônia Sampaio.

As irmãs Eliana e Aura Lamha com Wanda

Elaine Quaresma , Simone Moraes, Andrea Picorelli, Wanda, Iêda Ciampi, Letícia Fortini, Heliana Aglio.





Bruno Nabeth comemora os três anos de sucesso da Nabeth Representações. Aliás, ele é o distribuidor exclusivo da xeque Mate (bebida à base de mate, rum, guaraná e limão), eleita a queridinha do Verão.

A modelo e influencer Luana Schultz com o dentista dos famosos, Bruno Franco.

O ex-ministro Maílson da Nóbrega e Ismael Galvão clicados durante a palestra “Perspectivas da economia brasileira” proferida pelo ex-ministro no Trade Hotel. A promoção foi da Associação Comercial.

Giro...

Sábado que vem, a partir das 22h, o Expominas será palco do show da cantora Marisa Monte com a turnê “Portas”. A abertura será com Caetano Brasil e O Choro Livre e o show de encerramento com Alice Santiago. O evento é assinado pela Front Produções, Sensorial Centro de Cultura e Page Produções.

O competente Toninho Simão vai comandar mais uma edição do Comida di Buteco - maior concurso de butecos do país, que ocorre entre os dias 7 abril a 7 de maio. Com 36 butecos participantes, a edição terá o tema "Criativo".

Dias 26 e 27 de maio, no Estádio Mário Helênio, tem mais uma edição da Festa Country com Henrique & Juliano, Ludmilla, Wesley Safadão, Dennis, Matheus & Kauan.‘VOCÊ FAZ A FESTA!’ - o novo slogan da campanha deste ano - traduz o sentimento do público [e da cidade] de pertencimento e participação na construção e fortalecimento do evento. Os ingressos estão disponíveis no link www.guicheweb.com.br.

Tânia e Marcus Botti, Joana D’Arc e Gerson Guedes estão curtindo a temporada no Sul.

Vem recebendo elogios dos pais à iniciativa da Escola Integra de inovar incluindo na grade escolar as disciplinas de Gastronomia, Letramento Digital, Leitura de Mundo e Empreendedorismo. A iniciativa conta com profissionais do mercado atuando em parceria com os docentes.

A Som Livre lançou o exclusivo álbum “Trem Azul” em homenagem à cantora Elis Regina, que completaria 78 anos.

Tatah Fávero, Ingrid Og, Raisa Polato, Alessandra Crispin, Mari Pena, Mari Noronha, Camilla Villas e Amanda Gonelli formam o time de influenciadoras que vão divulgar as ações e campanhas da Ascomcer. O primeiro projeto será para compra de medicamentos quimioterápicos.

Quem comemora aniversário nesta segunda-feira é a nutróloga Alice Amaral.