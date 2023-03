RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ator britânico Daniel Radcliffe, para sempre no escaninho de nossas memórias como o protagonista da saga "Harry Potter", vai ser pai em breve. Ele e a mulher, a atriz americana Erin Darke, esperam o primeiro filho.

Darke é mais conhecida pela atuação na série "Good Girls Revolt", e os dois foram vistos pela primeira vez no Festival de Cinema de Sundance, em 2013, um ano depois de se conhecerem no set do filme "Versos de um Crime". Discreto em relação à vida pessoal, o casal e estaria junto desde então.

Erin, 38, e Daniel, 33, passearam pelas ruas de Nova York neste sábado e não deu outra: fotos em que ela exibe uma barriga totalmente condizente com a que as mulheres apresentam nos primeiros meses de gestação chamaram atenção. As imagens, claro, não demoraram a circular pelas redes.

O porta-voz de Erin confirmou a notícia de sua gravidez.