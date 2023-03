SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Drake cancelou o show que faria na noite deste domingo no Lollapalooza. A apresentação marcaria o encerramento do festival no palco Budweiser, o mais importante do evento. A notícia foi divulgada pela organização do Lollapalooza.

Em nota publicada nas redes sociais, a organização do Lollapalooza informou que Drake está sem integrantes de sua equipe de som e produção. Por isso, não seria possível a realização do show.

"Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show do Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas."