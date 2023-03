RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor Harry Styles e a modelo Emily Ratajkowsi foram filmados em momentos de carinho nas ruas do Japão, em imagens que começaram a viralizar nas redes na madrugada deste domingo (26). No que parece ser uma festa, Harry e Emily aparecem dançando em meio a outras pessoas, e depois se beijam encostados em um carro.

Styles, 29, está no país com a turnê Love On Tour e se separou em dezembro passado da atriz e diretora Olivia Wilde. Ele vinha sendo apontado como novo affair de Jennifer Aniston.

Emily Ratajkowski também está solteira de novo há pouco tempo. Ela divorciou-se de seu marido em outubro de 2022. Além de modelo, Ratajkowski, 31, comanda um podcast de entrevistas com personalidades, em que entrevista personalidades de várias áreas. Ela tem um filho de dois anos e lançou recentemente um livro sobre sua vida.