SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Drake, que cancelou o show mais aguardado do último dia do Lollapalooza, foi visto na balada na noite deste sábado (25). Por volta das 8h da manhã, o perfil do Instagram @bigforeign3.5 publicou um vídeo, em que Drake aparece numa boate em Miami, nos Estados Unidos, conversando com o rapper 50 Cent.

Horas depois, a organização do Lollapalooza anunciaria o cancelamento do show do artista canadense." Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show do Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpa.", diz a nota.

Em 2019, Drake havia causado polêmica ao vetar a transmissão de seu show no Rock In Rio. Na semana passada, ele voltou a proibir a transmissão televisiva em suas apresentações no Lollapalooza da Argentina e do Chile. Na ocasião, seus fãs ficaram muito decepcionados com a duração dos shows, de apenas 45 minutos.