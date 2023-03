SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na manhã deste domingo o Lollapalooza anunciou o cancelamento do show de Drake, rapper que seria headliner da noite. O anúncio oficial dizia apenas que circunstâncias imprevistas impediram a apresentação do músico, que foi visto saindo de um clube de strip-tease em Miami na noite de sábado.

Drake já causava burburinho por fazer apresentações de menos de uma hora nos shows em outras edições latinas do Lollapalooza, nas quais nem sequer chegava a cantar suas músicas até depois do refrão.

A revolta com o cancelamento foi tamanha que fãs nas redes sociais relembraram que Drake borrou os nomes das atrações do Lollapalooza que não eram headliners quando anunciou sua vinda a São Paulo.

O cancelamento foi uma surpresa para o público do rapper. Hellen Nunes, de 21 anos, tinha no músico a prioridade de domingo e se diz indignada, em tom de brincadeira, com a ausência. "Fiquei brava, mas imaginei até que o festival já estava sabendo. Todos os outros headliners postavam nas redes que estavam no Brasil, mas nada do Drake."

"Agora fico pela Tove Lo e pela vibe do festival", diz. Junto dela, na grade, estavam majoritariamente fãs de Rosalía, que aguardam a diva sueca antes de partir para o palco Chevrolet atras da espanhola.

De tarde, no fim do show de L7nnon, a grade do palco principal, que receberia o rapper, estava abarrotada mesmo de fãs de Rosalía.

Jorge Marques, de 31 anos, afirma que foi pela espanhola que comprou o ingresso, mas o Drake era uma atração tão importante quanto para ele. "Estou numa fase mais Rosalía, marcou muito minha pandemia." Ele estava acompanhado de uma amiga, que preferiu não se identificar, fã de Drake e chateada pelo cancelamento.

O substituto escalado é o DJ Skrillex, nome forte do dubstep e drum 'n' bass, estilos de eletrônica marcados pela alta velocidade e baixo forte.

Skrillex passa pela terceira vez pelo Lollapalooza brasileiro, embora a primeira como substituto e headliner. Ele veio em 2012, primeira edição do festival, em 2015 e em 2016 como parte do duo Jack Ü, com Diplo.

Mesmo no palco de música eletrônica, frequentadores não se empolgam com a mudança. Duas mulheres que preferiram não se identificar, durante o set dos DJs Dubdogz x KVSH, afirmaram que vieram pelo show de Drake e agora tentavam aproveitar as outras atrações.