SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tove Lo foi a penúltima artista a se apresentar no palco principal do Lollapalooza deste ano. Abriu o show com duas faixas do disco "Dirt Femme", lançado no ano passado.

Vestia um macacão verde colado ao corpo com botas pretas. "Eu sou uma vadia por atenção", cantava ela em "Attention Whore" antes de se definir como uma "garota legal, fria como gelo" em "Cool Girl", do álbum "Lady Wood".

Foi na quarta música que ela cumprimentou os brasileiros e lembrou que gosta tanto do país que fez uma música com um brasileiro. MC Zaac surgiu no palco, então, para duetar com ela o hit "Are U Gonna Tell Her?".

Os dois levaram ao palco a química que já tinham mostrado ter no clipe da canção. Foi uma performance sensual que excitou a plateia.

Na faixa seguinte, "Talking Body", um dos seus primeiros sucessos, Tove Lo levantou a parte de cima da roupa para mostrar os peitos. O público aplaudiu.

Pabllo Vittar subiu ao palco para uma participação especial que já tinha sido especulada por fãs nas redes sociais. As duas cantaram "Disco Tits" numa performance cheia do molejo brasileiro da drag queen, que até lambeu a barriga e beijou a bunda de Tove Lo.

"Eu nunca me senti tão sexy", disse a sueca.

Boa parte do público escolheu ir embora do show depois disso -Rosalía, uma das headliners do dia, se apresentaria poucos minutos depois em outro palco. Tove cantava "Suburbia" e "Borderline", seu último single.

O show seguiu morno até ela entoar "Habits (Stay Ligh)", música sobre drogas que a alçou à fama há uma década. No fim da performance, outro pedaço da multidão deixou o local -as pessoas se deram por satisfeitas depois de ouvirem o hit ao vivo.

Tove Lo dedicou a última música, "No One Dies From Love" para os gays, numa performance empolgante. A sueca vai fazer mais um show em São Paulo, na casa noturna Audio, nesta terça-feira.