SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A conexão entre Rosalía e Gloria Groove é forte! Depois de cantar com a estrela do domingo (26) no Lolapalooza, a cantora garantiu um souvenir pessoal da ídola. Ela conseguiu levar uma mecha de aplique de cabelo da espanhola para casa.

Durante o show, Rosalía prendeu seus cabelos em um ventilador instalado no palco. O público assistiu a cantora espanhola passar pelo perrengue e, depois, jogar o aplique que ficou preso para os fãs. "Se alguém quiser, essa é a hora", disse a headliner do festival.

Quem garantiu o item foi, na verdade, a modelo Isabeli Fontana, que também estava na área VIP da plateia. Glória Groove contou nos stories do Instagram que a top segurou o aplique e presenteou a amiga. "Isabeli Fontana, você é meu amuleto da sorte", disse a drag queen. "Vou ver show só do seu lado agora", completou.

Glória também vai usar o cabelo da ídola como amuleto. Ela disse que vai fazer uma tiara para "dar um axé. Um axé espanhol". A cantora ainda relatou que o acessório era muito perfumado e esbanjou felicidade por ter garantido a lembrança.