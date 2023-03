SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Deserto, Amanda avaliou sua relação com Fred Nicácio e Ricardo no BBB 23. Sobre o médico, a sister destacou que não tem mais nenhuma rusga com o participante.

Amanda: "Depois que ele saiu, zerou para mim as coisas assim, sabe? Zerou mesmo."

Por outro lado, o sentimento com Ricardo Alface não é o mesmo. A médica analisou que está mais magoada com ele.

Amanda: "E tipo, com o Alface, que foi uma pessoa que ficou o jogo inteiro comigo, é a pessoa que eu estou mais chateada."

Após o comentário da aliada, Larissa reforçou que as relações do programa alteram muito no decorrer do tempo: "Vai de zero a mil muito rápido. [As relações] têm suas qualidades, seus defeitos. Em questão de convívio é difícil mesmo".