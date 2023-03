SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série "The White Lotus", da HBO, terá sua terceira temporada gravada na Tailândia, afirma o portal Variety.

As outras duas safras de episódios da produção haviam sido filmadas nos resorts Four Seasons no Havaí e na Itália, então é possível que a ação se passe em alguma das propriedades de luxo da rede no país asiático -que tem casas na cidade, no campo, em ambientes cheios de floresta, além de praias.

O diretor, Mike White, já havia citando anteriormente que a nova safra da produção se passaria na Ásia, e que teria a morte, religião e espiritualidade oriental como temas principais.

"A primeira temporada destacou o dinheiro, e a segunda temporada é sexo", disse o diretor em um clipe no final da segunda temporada. "Acho que a terceira temporada seria talvez uma visão satírica e engraçada da morte, da religião e da espiritualidade oriental".

A produção da terceira temporada ainda não começou, nem há detalhes do elenco -que deve ser completamente novo.