SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ingrid Guimarães, 50, passou por uma situação complicada na entrada para o show do Coldplay, que ocorreu no domingo (26), no Rio de Janeiro. Quando tentou passar na catraca, a atriz foi barrada e descobriu que o bilhete já havia sido usado por outra pessoa. Para curtir a atração, Ingrid precisou comprar outro ingresso na bilheteria.

Nas redes sociais, ela relatou o que aconteceu e pediu que os seguidores ficassem mais alertas quando adquirem produtos na internet. "Comprei meu ingresso e, quando cheguei na hora, já tinha sido usado por uma outra pessoa. Descobri que as pessoas fazem isso. Pegam o QRcode e vendem o mesmo ingresso para várias pessoas. Na hora H você não entra. Tive que comprar um outro ingresso".

Ela ainda comentou que viu outras pessoas no local que passaram pela mesma situação. "Pessoas chorando, desesperadas porque não tinham ingresso. Essas pessoas se utilizam da má fé, do sonho de alguém, para ganhar dinheiro". E alertou: "Tomem muito cuidado ao comprar de outras pessoas."