RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ator Dwayne "The Rock" Johnson surpreendeu seus seguidores do Instagram nesta terça-feira (28). O protagonista de "Adão Negro", filme da DC lançado em outubro de 2022, surgiu em uma sequência de fotos coberta de tinta cor de rosa. O detalhe era que ele não estava compartilhando parte de uma composição para um novo personagem. Dwayne mostrou o resultado final de um dia de beleza que teve com as filhas Jasmine, de 7 anos, e Tia, 4.

Nas imagens, o astro apareceu pintado da ponta dos dedos à cabeça e legendou a publicação: "Algo que começa com 'papai, vai ser só manicure'". Em seguida, ele explicou que precisou até cancelar uma reunião via zoom por causa da aparência não tão ideal para um encontro: "Reunião de zoom cancelada, meus dois tornados apontam e riem incontrolavelmente sem julgamento misericordioso. Já estou tentando tirar batom da cabeça e do rosto há horas - sem que eu saiba - isso mancha a pele!", concluiu.

Não demorou muito para que os vários internautas comentassem a publicação. "Ele precisa de mais maquiagem. Eu concordo com elas!", escreveu um seguidor do ator. "Espero que não seja verniz para as unhas!", alertou outro fã e o terceiro completou: "Uma nova versão de 'Adão Negro'.O segundo filme vai se chamar 'Adão Rosa'". Dwayne é pai também de Simone Johnson, 21, conhecida como Ava Raine no universo da luta livre.