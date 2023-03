RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Neymar, 31, se recupera em casa de uma lesão no tornozelo há três semanas e parece que a sorte deixou de ser um pouco aliada do jogador do Paris Saint-Germain. Nesta terça-feira (28), horas depois de ter suas redes sociais hackeadas, ele levou outro golpe na internet. Juninho perdeu cerca de 1 milhão de euros, aproximadamente R$ 5,6 milhões em um site de apostas. Detalhe: esse montante em menos de uma hora de jogo.

O atacante, que segundo dados da revista Forbes de 2022, ganha mensalmente 4,5 milhões de euros, um pouco mais de R$ 25 milhões, entre salários e bônus por metas em campo do clube francês, não ficou abalado com a perda. Ele até fingiu um choro digno de um ator de Hollywood, mas depois caiu na gargalhada. Garoto-propaganda de um famoso portal de pôquer on-line, Neymar chegou a ser "zoado" pelos amigos que estavam na Live e ainda colocaram a trilha sonora do filme Titanic pelo choro do craque.

"Vou fazer um vídeo sobre isso [ a jogada] no Youtube", brinca o jogador. Segundo alguns perfis nas redes sociais, tudo seria uma jogada de marketing da casa de apostas on-line na qual Neymar perdeu toda a grana. Na verdade, ele teria dado o dinheiro para o site.