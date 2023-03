SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O casamento de Projota e Tâmara Contro chegou ao fim. Em anúncio nas redes sociais, nesta quarta-feira (29), a mulher do rapper revelou que o casal está separado, mesmo estando na reta final do nascimento de Otto, o segundo filho deles.

"Sim (estamos separados). Mas como estou emocionalmente instável por conta da gravidez, etc, não quero falar mais detalhes sobre esse assunto", disse ela, ao responder um fã nos stories. "Minha prioridade está sendo em tentar ficar forte por conta das crianças. Espero não só que me entendam, mas que me mandem boas vibrações. Sei que Deus tem um plano maior para mim. Seguimos...".

Projota e Tâmara estavam juntos desde 2019 e já são pais de Marieva, de dois anos.

Até o momento, o artista não falou sobre a separação. No último fim de semana, ele se apresentou ao lado de MC Rashid e Emicida em um dos palcos do Lollapalooza, para o número da música "Nova Ordem".