SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jeremy Renner falou, pela primeira vez, sobre o grave acidente que sofreu em janeiro deste ano. O canal norte-americano ABC News produziu um especial intitulado "Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview - A Story of Terror, Survival and Triumph", com estreia marcada para abril, que contará detalhes do ocorrido. Esta será a primeira aparição oficial do ator desde o início do ano.

"Tudo isso... Eu estava acordado o tempo todo", disse ele, ao ser questionado sobre a dor que sentiu ao foi ao quebrar 14 costelas. A fala está em um teaser divulgado pela ABC nesta quarta-feira (29), que antecipa alguns trechos do material inédito.

Renner garante que sempre manteve as esperanças, durante a internação: "Eu escolhi sobreviver. Isso não vai me matar, de jeito nenhum. Perdi muita carne e osso, mas fui reabastecido com amor e titânio". Em seguida, a apresentadora Diane Sawyer questiona sobre o que ele vê "um novo rosto" agora, ao estar diante de um espelho. "Não, eu vejo um homem de sorte", garante ele.

O programa jornalístico também irá mostrar o pedido de ajuda realizado ao hospital e conta com depoimentos de familiares próximos. "Eu o vejo em uma poça de sangue, que estava saindo de sua cabeça. Corri até ele, não achava que estivesse vivo, narrou o sobrinho do ator, em outro trecho do teaser.

No dia 2 de janeiro deste ano, Jeremy Renner foi atropelado por uma máquina de remover neve e foi levado em estado grave em uma ambulância aérea a um hospital da região de Lake Tahoe, Nevada, Estados Unidos.