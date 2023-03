SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As salas de cinema de São Paulo recebem onze novidades nesta quinta-feira (30). O destaque no terror é o slasher "Urso do Pó Branco", que foi inspirado em uma história real. Na trama, o animal dá início a uma matança depois de comer pacotes de cocaína.

Entre os brasileiros, "Noites Alienígenas" recebeu dois prêmios no Festival de Cinema de Gramado, pelo trabalho dos atores Chico Díaz e Joana Gatis. A vencedora do Big Brother Brasil 2018, Gleici Damasceno, interpreta uma das personagens do filme.

Dois outros destaques estiveram no Festival de Cannes do ano passado, o francês "A Garota Radiante" e o russo "A Esposa de Tchaikovsky".

*

O CIRCO VOLTOU

O documentário acompanha o mestre circense Zé Wilson e a história de sua Escola Circo Picadeiro.

Brasil, 2019.

Direção: Paulo Caldas.

12 anos

OS CINCO DIABOS

Vicky é uma criança com o dom de reproduzir os aromas que sente. Quando consegue o perfume de sua mãe, desbloqueia memórias de um passado ancestral.

França, 2022.

Direção: Léa Mysius.

Com: Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé e Swala Emati.

16 anos

DEMON SLAYER - PARA A VILA DOS FERREIROS

O anime inspirado nos mangás homônimos ganha mais um filme. Dessa vez, a trama acompanha a matança que ocorre na vila dos ferreiros.

Japão, 2022.

Direção: Haruo Sotozaki.

16 anos

A ESPOSA DE TCHAIKÓVSKI

O filme retrata a obsessão da jovem Antonina pelo compositor Tchaikóvski. O músico aceita se casar com ela para acabar com os rumores sobre sua sexualidade, mas se esforça para se livrar da esposa.

Rússia, 2021.

Direção: Kirill Serebrennikov.

Com: Alyona Mikhailova, Odin Lund Biron e Miron Fedorov.

16 anos

A GAROTA RADIANTE

A trama acompanha Irene e sua família judia durante a Segunda Guerra Mundial. A jovem precisa lidar com a discriminação enquanto descobre o amor e vive sua paixão pelo teatro.

França, 2021.

Direção: Sandrine Kiberlain.

Com: Rebecca Marder, André Marcon e Anthony Bajon.

14 anos

MEMÓRIA SUFOCADA

O documentário conta a história do Coronel Brilhante Ustra, condenado por tortura durante a ditadura militar brasileira.

Brasil, 2021.

Direção: Gabriel Di Giacomo.

14 anos

NOITES ALIENÍGENAS

Três jovens do Acre são amigos desde a infância e têm a vida impactada pelo tráfico de drogas. Com Gleici Damasceno, do BBB.

Brasil, 2022.

Direção: Sérgio de Carvalho.

Com: Gleici Damasceno, Chico Díaz e Joana Gatis.

16 anos

A PRIMEIRA COMUNHÃO

Sara é uma adolescente que se muda para a cidade de Tarragona, na Espanha, no final dos anos 1980. Além dos seus problemas para se enturmar, o encontro com uma criança perdida desencadeia uma série de situações sobrenaturais.

Espanha, 2022.

Direção: Víctor García.

Com: Carla Campra, Aina Quiñones e Carlos Oviedo.

16 anos

UM SAMURAI EM SÃO PAULO

O documentário acompanha a história de Taketo Okuda, que difundiu a arte do caratê no Brasil.

Brasil, 2020.

Direção: Débora Mamber.

10 anos

SOMBRAS DE UM CRIME

Liam Neeson representa um detetive contratado pela herdeira de uma estrela de cinema. O que seria a busca por um desaparecido desemboca em uma conspiração envolvendo Hollywood.

Estados Unidos, 2022.

Direção: Neil Jordan.

Com: Liam Neeson, Daniela Melchior e Diane Kruger.

16 anos

O URSO DO PÓ BRANCO

Um urso come pacotes de cocaína caídos de um avião. O animal é, então, tomado por uma sede de sangue.

EUA, 2023.

Direção: Elizabeth Banks.

Com: Ray Liotta, Keri Russell e Alden Ehrenreich.

18 anos