SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após oito meses do nascimento da pequena Cecília, a influenciadora Karoline Lima revelou aos seus seguidores por meio das redes sociais que a menina, filha com o jogador Éder Militão, nasceu surda do ouvido esquerdo. Essa condição foi percebida logo após o parto, no segundo dia de vida, depois de o bebê não responder a estímulos.

"Ela nasceu deficiente auditiva. Zero audição. Foi o pior dia da minha vida porque eu já comecei a me culpar. Imaginando que, enquanto ela estava na minha barriga, eu devia ter ficado mais calma, que no processo de formação dela a culpa foi minha", desabafou.

A partir disso, Karoline conta que começou a orar bastante e pedir que aquilo tivesse sido um erro do manuseio do aparelho. "Nenhuma das duas famílias tinha tido caso, mas eu imaginei que tinha sido no processo de formação porque a gente sabe que tudo o que acontece enquanto a gente está grávida reflete na formação do bebê."

Mas o cenário virou completamente quando, 15 dias depois, precisaram refazer os exames. "Não contei para ninguém sobre isso porque eu tinha esperança de que quanto a gente refizesse o teste ela tivesse nem que fosse um pouquinho de audição. Daí eu fui ao médico e a audição dela estava perfeita", contou.

Foi só depois do resultado positivo que Karoline se sentiu menos culpada.

Ela afirma que houve um milagre. "Mas a intenção de eu contar isso é para vocês verem que com a maternidade vem a culpa para a mãe. Tem coisa que nem precisa de a gente se culpar tanto, mas a gente se culpa e as pessoas culpam a gente por coisas que nem são da nossa responsabilidade."