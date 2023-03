SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante uma conversa com Ricardo Alface na festa da Líder Sarah do BBB 23, Marvvila comentou o fato de ainda não ter enfrentado nenhum Paredão na temporada. A sister se preocupou com uma possível rejeição do público.

Ricardo: "Isso do pessoal voltar e a gente se sentir mal, porque eles voltarem felizes por terem visto a família... A gente não pode esquecer uma coisa: quem saiu foram eles, o público tirou eles, pra gente não se sentir inferior"

Marvvila: "Não tô com esse sentimento, por isso estou querendo incentivar quem está assim. O sentimento que eu tenho é sobre eu não ter ido ao Paredão e, pelas informações que trouxeram, eu me sinto meio rejeitada do Brasil.

Marvvila: "A gente quer ir pro Paredão, mas se eu tiver que sair eu saio de cabeça erguida. Não quero sair, mas quero ter uma resposta"

A cantora ainda disse que não sente triste, mas que está "fraca" devido a esse sentimento de possível rejeição.