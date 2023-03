SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Quarto do Líder, Sarah Aline e Ricardo conversaram sobre a festa do BBB 23. Em sua festa, a psicóloga achou que algumas sisters estavam tendo comportamentos estranhos e saíram mais cedo.

Sarah: "A Lari foi dormir esquisita hoje, né?"

Ricardo: "Pensando no jogo, né?"

Sarah: "Mas triste, porque vi o Fredão [Fred Nicácio] trocando uma ideia com ela."

Ricardo: "Amanda também. Todo mundo foi embora cedo."

Sarah: "Mas acho também porque não queriam ficar."

Ricardo: "Estão pensando em Prova de Líder, essas coisas. Acho que, a partir de agora, tem que ser assim mesmo."