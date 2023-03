SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os palcos de São Paulo recebem nove peças nesta semana. O espetáculo "Gargalhada Selvagem", com Alexandra Richter e Rodrigo Fagundes, tem texto original do americano Christopher Durang ganha a primeira montagem no Brasil.

Outra novidade que chega ao teatro é "Lá Vem Ela", com apresentações de dança que se inspiram na vida, carreira, estilo e discursos de Rita Lee.

Confira a lista das peças de teatro que estreiam em São Paulo.

*

ATÉ QUANDO VOCÊ CABE EM MIM

O espetáculo reflete sobre as angústias da maternidade.

Direção: Juliana Sanches.

Com: Lídia Engelberg e Thiene Okumura.

Teatro Sérgio Cardoso - r. Rui Barbosa, 153, Bela Vista.

14 anos. Sex. a dom., às 19h.

31/3 a 16/4.

R$ 20, em sympla.com.br

UMA CINDERELA DE RITMO FRENÉTICO

Uma dupla de atores representa os 11 personagens da peça, que segue a história original do clássico infantil.

Oficina Cultural Oswald de Andrade - r. Três Rios, 363, Bom Retiro, região central.

Livre. Sáb., às 12h e às 15h.

De 1/4 a 27/5.

Grátis

OS COVEIROS

A leitura dramática traz a conversa entre um coveiro e o administrador do cemitério.

Direção: Eugênia Thereza de Andrade.

Com: Fernando Paz e Iuri Saraiva.

Sesc 24 de Maio - r. 24 de Maio, 109, República, região central.

12 anos. Ter. (4), às 19h.

Grátis, em sescsp.org.br

DE PERTO NINGUÉM É NORMAL

Uma companhia de teatro vai estrear sua peça sem ter feito nenhum ensaio geral.

Direção: Gustavo Paso.

Com: Milhem Cortaz, Luciana Fávero.

Sesi - av. Paulista, 1313, Bela Vista.

10 anos. Qui. a sáb., às 20h, dom., às 19h.

De 1/4 a 2/7.

Grátis, em www.sesisp.org.br

GARGALHADA SELVAGEM

Dois desconhecidos esbarram no mercado e passam a habitar os sonhos um do outro.

Direção: Guilherme Weber.

Com: Alexandra Richter e Rodrigo Fagundes.

Teatro Porto - al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos.

14 anos. Sex. e sáb., às 20h, dom., às 17h.

Até 28/5.

A partir de R$ 50, em sympla.com.br

LÁ VEM ELA

O espetáculo de dança presta uma homenagem a Rita Lee.

Direção: Jussara Setenta e Ana Paula Bouzas.

Com: Ana Brandão e Luana Fulô.

Teatro Unimed - al. Santos, 2159, Jardins.

Livre. Sex. e sáb., às 20h, dom., às 18h.

Até 30/4.

A partir de R$ 80, em sympla.com.br

MULHERES QUE NASCEM COM OS FILHOS

A trama acompanha a história de duas mães após o parto.

Direção: Rita Elmôr.

Com: Samara Felippo e Caroline Figueiredo.

Teatro MorumbiShopping - av. Roque Petroni Jr., 1089.

12 anos. Sex. (31) e sáb. (1°), às 20h, dom. (2), às 19h.

R$ 80, em teatromorumbishopping.com.br

QUEREM NOS ENTERRAR, MAS SOMOS SEMENTES!

A reestreia acompanha pais que perdem filhos. Um é morto pela polícia e a outra é vítima de tráfico internacional.

Direção: Camila Andrade.

Com: Julieta Guimarães e Gleicy.

Casa de Cultura da Brasilândia - pça. Benedicta Cavalheiro, s/nº, Freguesia do Ó.

12 anos. Sáb. (1°), às 19h30.

Grátis

VINGANÇA VOYEUR

Mulheres organizam uma vingança contra o dono de um bar que assedia uma delas.

Bar Salve Jorge - pça. Antônio Prado, 33, Sé.

16 anos. Sáb. e dom., às 17h.

De 1/4 a 30/4.

Grátis, na Galeria Olido