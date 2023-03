SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filho de 6 anos do rapper Flo Rida está internado na UTI após uma queda do 5º andar de apartamento em Nova Jersey, nos EUA. Zohar Dillard sofre com fraturas e ferimentos graves desde 4 de março, quando aconteceu o acidente.

Segundo o Page Six, Alexis Adams, mãe de Zohar, entrou em uma ação civil contra a administração do prédio. Ela diz que o edifício instalou janelas com "guardas de tamanho incorreto", o que colocou o filho em posição de perigo. Isso teria causado a queda da criança.

Zohar nasceu com hidrocefalia, um raro distúrbio neurológico. "Como uma mãe solteira de uma criança com necessidades especiais, isso é um pesadelo", Alexis desabafou. Segundo ela, Flo Rida não tem nenhum envolvimento na vida do filho desde o seu nascimento.

"Eu estou devastada, brava e lutando com o fato de que meu único filho sofreu sofrimentos severos devido à negligência do nosso zelador e de outros envolvidos na falha de tomar as medidas de segurança necessárias". Alexis ainda teve que arcar com gastos médicos e com advogados.