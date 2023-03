SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A história de um jovem rapaz do interior do Brasil com o sonho de ser um músico famoso é o que move "The Town - O Musical", espetáculo que ocupará o domo de 50 metros que será instalado dentro da Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos, durante os cinco dias da primeira edição do festival The Town entre os dias 2 e 10 de setembro.

Idealizado para entreter o público durante os intervalos dos shows, o espetáculo acompanha o jovem músico vivido por Dennis Pinheiro em sua primeira aventura na capital enquanto tenta realizar o sonho de se apresentar no palco do festival.

"É uma das tantas histórias de superação que vejo serem possíveis em São Paulo, eu queria que fosse essa homenagem ao sonho da cidade", explica Roberto Medina, idealizador do The Town e do Rock in Rio, onde nasceu a ideia de ter um espetáculo que misturasse música e teatro.

Sob a direção de Charles Möeller, que assinou a montagem de "Uirapuru", durante o Rock in Rio, e canções inéditas do músico Zé Ricardo, curador do festival, "The Town - O Musical" busca influência nos clássicos da Broadway e no jazz de John Coltrane.

Mas a ideia de Zé Ricardo, que também assina a direção musical, é poder explorar outros ritmos que tomam os bairros da capital, como o samba, o trap, o funk paulista, entre outros ritmos que compõem a ideia cosmopolita da Metrópole.

Essa ideia se traduz também nas coreografias assinadas por Mariana Barros, que se inspiram menos em paisagens e mais em momentos, como o horário de pico de uma estação de metrô.

"Ele tenta se destacar ali, mas acaba se vendo como mais um na multidão", conta.

Imersiva e encenada em 180 graus, a montagem de 25 minutos pretende levar o público para dentro de pontos turísticos de São Paulo enquanto acompanha os desafios do personagem principal até que ele consegue realizar o sonho de brilhar no palco do The Town.

"As pessoas estão em busca de uma experiência, e por ser um musical no meio de um festival em que as pessoas ficarão em pé, 25 minutos é até longo. Mas a ideia da imersão é o que vai dar o conforto", explica Möeller.

Essa é a primeira parceria criativa entre Charles Möeller e Zé Ricardo, que pretendem que o musical ganhe forma para além do festival.

"Eu tomei gosto pela coisa. Eu tenho muito respeito pelo teatro musical, mas me interessa muito mergulhar mais nessa seara, porque acho que o teatro musical só ganha quando se inspira na música popular, e vice e versa", diz Ricardo.

No que depender de Medina, a ideia tomará forma em breve. Fã do gênero desde que era criança, o empresário pretende abrir uma produtora especializada em teatro musical em parceria com Möeller e Ricardo, além de levar à frente a ideia de fazer um musical sobre o The Town, exatamente como o Rock in Rio, que, em 2013, ganhou um espetáculo para chamar de seu sob a direção de João Fonseca.