SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nesta quinta (30), os brothers disputam a 12ª Prova do Líder do BBB 23 (Globo). Na última dinâmica, Sarah Aline saiu como a grande vencedora.

Dessa vez, a prova é de resistência e os participantes concorrem fantasiados, vestidos de máquinas de cartão. Todos puderam competir esta semana.

Tadeu Schmidt logo avisou que os brothers não poderiam beber mais água ou usar o banheiro da casa. Em seguida, indicou que se dirigissem ao provódromo.

Em uma plataforma giratória, brothers tinham que continuar apertando um botão -mesmo que parasse de girar, recebessem vento ou fumaça no rosto.

Importante é manter o botão sempre acionado. Quem não estiver com a mão no botão, está eliminado. Não podem subir no totem, nem apoiar.

Participantes não podem tentar levar vantagem. Isso pode gerar atenção da produção e até desclassificação. Só podem se afastar do botão quando alguém sair da prova.