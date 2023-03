SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Live Nation Entertainment, que controla o Lollapalooza, anunciou, nesta sexta-feira (31), que a empresa Rock World será a parceira de produção do festival no Brasil. Para a realização do evento, a Rock World firmará uma colaboração com a C3 Presents.

Na última quinta-feira (30), a Time For Fun deixou de realizar o festival, depois do encerramento de um contrato de dez anos. A Live Nation é acionista controladora da própria Rock World, que organiza o Rock in Rio, e da C3.

Segundo a nota da Live Nation, a escolha da Rock World, do empresário Roberto Medina, faz parte de um movimento de expansão da empresa na América Latina. Nesse processo, está prevista a construção de uma arena indoor, com capacidade para 20.000 pessoas, no distrito do Anhembi, em São Paulo.