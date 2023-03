SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O galpão de número 591 da rua Augusta, que por anos foi a sede do Studio SP, vai virar um espaço para festas alugadas. Esses são os planos de Sérgio Oliveira e seu sócio Daniel Prado, que adquiriram o imóvel. Ambos já estão à frente da casa noturna Kat Klub, que fica ao lado.

Com isso, chega ao fim a história do Studio, balada que foi uma das responsáveis por dar cara à cena noturna da região, no início dos anos 2000.

"Como o dono do imóvel é o mesmo, ele ofereceu para a gente. Agora, acabamos aceitando", diz Oliveira, que é empresário, DJ e produtor, uma figura conhecida da noite. Ele conta que o espaço inicialmente sediará festas pontuais, sendo que a primeira já rola neste sábado, 1º ?uma matinê, permitida para menores de 18 anos, feita para os fãs da cantora Taylor Swift.

No futuro, a casa deve ganhar outros toques, com salas de karaokê privativas e abertas, balada, cozinha e ambiente de jogos. O nome do espaço será Augusta Hi-Fi.

O Studio SP marcou época na Augusta, quando fundado pelo ex-secretário de Cultura de São Paulo Alê Youssef, em meados da década de 2000, e reunindo boa parte dos nomes da chamada nova música brasileira. Segundo disse à Folha de S.Paulo, a casa seria um "estímulo para que novos espaços surjam e também um palco da renovação da música brasileira".

O local fechou em 2013, reabriu depois de oito anos depois e agora encerra outra vez.

**SP (TAYLOR'S VERSION)**

Quando 1º/4, das 16h às 22hOnde R. Augusta, 591, região central

Preço A partir de R$ 40

Classificação 16 anos

Link: https://www.sympla.com.br/evento/sp-taylor-s-version-edicao-matine-tspartybr-leia-a-descricao/1916766