SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Museu do Ipiranga estendeu mais uma vez o prazo para a entrada gratuita na instituição, que vai até o dia 30 de abril. O que motivou a prorrogação foi a quantidade de visitas, que ultrapassou a marca de 342 mil desde a reinauguração, em setembro de 2022, na zona sul de São Paulo.

Os ingressos são distribuídos em lotes de duas semanas, sempre às sextas-feiras, às 10h, na plataforma Sympla. A recomendação é ficar atento e realizar o cadastro no site antes do horário, já que houve semanas em que os ingressos se esgotaram em menos de cinco minutos.

Desde dezembro passado, as entradas também podem ser retiradas no próprio local diariamente. A distribuição começa às 11h30, por ordem de chegada, e está sujeita a lotação.

Quem reserva o bilhete virtual tem como opções os horários cheios, a partir das 11h, enquanto os visitantes que optarem pela retirada na bilheteria física entrarão no museu sempre meia hora após o primeiro grupo, a partir das 11h30.

O museu também prorroga a parceria com o Mesa Brasil Sesc São Paulo, que traz um ponto de coleta no espaço para arrecadar doações destinadas a instituições sociais atendidas pelo programa, dentre elas as do litoral norte de São Paulo, região atingida pelas fortes chuvas em fevereiro. Entre janeiro e março, já foram arrecadados mais de 66 toneladas de alimentos não perecíveis nas dependências do Museu do Ipiranga.

As doações podem ser feitas diretamente no museu, nas caixas que ficam ao lado da bilheteria.