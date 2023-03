SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Recém saída da Globo, Fernanda Gentil não ficou nem duas semanas disponível no mercado. A jornalista vai apresentar a Copa do Mundo Feminina deste ano ao lado de Casimiro no canal de YouTube do influenciador. Ela saiu da emissora em 20 de março após 15 anos de serviços prestados e já participou da cobertura das Copas de 2014 e 2018.

"Vai ser uma delícia fazer o que eu amo tanto e já fiz tantas vezes, mas ao mesmo tempo de uma maneira completamente nova: com o time incrível da CazéTV. Me sinto honrada e especial com o convite, e já estou ansiosa pensando em tudo que podemos criar juntos. Vou me esforçar muito para entregar uma cobertura bem completa e recheada de ingredientes legais, curiosos e divertidos", disse Fernanda em comunicado enviado por email.

O evento deste ano vai acontecer na Austrália e Nova Zelândia, e começará em julho. O canal já transmitiu ao vivo os jogos do campeonato mundial de futebol de 2022. A também apresentadora será responsável por comandar uma equipe ainda não anunciada in loco nos países, acompanhando a seleção brasileira e os demais times.

"Poder transmitir a segunda Copa do Mundo em menos de um ano de CazéTV é realmente muito maneiro. A gente tá montando um time muito legal. A Fernanda Gentil já chega fazendo a cobertura direto da Austrália e da Nova Zelândia do jeito dela, com muita irreverência, informação e descontração", afirma Casimiro.