RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As gravações já terminaram há um mês, mas o último episódio de "Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua" vai ao ar neste domingo (2) e é por isso que Paola Carosella já começa a revelar detalhes de um novo projeto. Nesta sexta-feira (31), a chef de cozinha compartilhou imagens das gravações de "Alma de Cozinheira", atração prevista para estrear em maio no GNT. "Está sendo, talvez de todas as aventuras que eu já encarei na minha vida, a mais desafiadora (só perde para aventura de ser mãe)", revelou.

Paola continuou fazendo algumas observações sobre a produção. "O programa me coloca num lugar novo, o de receber, conversar e partilhar muito mais do que comida e receitas. Tem sido uma delícia, mesmo com o medo (pânico para ser honesta) dos primeiros dias, aos poucos foi se transformando num cotidiano delicioso, puxado mas delicioso", completou.

Ela elogiou também os convidados chamando os de "gigantes" em seus respectivos campos de atuações. Para ela, cada pessoa que aceita participar do programa torna o projeto ainda mais especial. "São pessoas tão generosas e com carreiras ricas que só pode sair conversa boa."

A ex-apresentadora do MasterChef Brasil,na Band, agradeceu o apoio que vem recebendo dos profissionais envolvidos no programa. "Tenho pessoas extremamente talentosas, dedicadas, gentis, pacientes ao meu lado... poderia elogiar por horas", comentou.