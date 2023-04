SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Raquel Pacheco, conhecida como Bruna Surfistinha, disse ter sido vítima de agressão de seu ex-companheiro Xico Santos. Em entrevista à revista Marie Claire, publicada nesta sexta-feira (31), Raquel afirma que o ex-casal teria discutido no dia 5 de março e que ele teria tentado chutá-la, enquanto ela segurava a filha Maria, de sete meses, no colo.

"Eu não queria que nada disso estivesse acontecendo. Eu nunca falaria do assunto se ele não tivesse me agredido enquanto a Maria estava no meu colo", afirmou Raquel, à Marie Claire.

Segundo ela, a briga teria começado após ter descoberto algumas supostas traições no celular de Xico, com nudes e conversas com outras mulheres.

À Folha de S.Paulo, a assessoria de Raquel Pacheco informou que ela recebeu, através de um oficial de justiça, uma medida protetiva assinada por juiz, na terça-feira da semana passada. "Até então ela já estava com uma medida desde o dia da agressão, saiu da Delegacia da Mulher já com esta proteção, mas o documento era provisório", completou a representante dela, em nota.

A reportagem da Folha de S.Paulo também deixou o espaço aberto para que Raquel se pronunciasse sobre o caso, sem retorno até o momento.

O OUTRO LADO

Nas redes sociais, Xico Santos tem falado abertamente sobre o caso. Em publicação no dia 26 de fevereiro, ele afirma que vive "a paternidade de uma maneira diferente do que imaginava, sendo pai em tempo integral e solo por 1 ano e 5 meses".

"A 'mãe'? Apegada à sua garrafa de vodka (consumindo uma por dia). Nossa! Mas ela precisa de ajuda, sim ela precisa de ajuda há 11 anos, aí a ajuda aparece, a oportunidade de vida nova se escancara. O tal sonho de ser 'mãe'. Ah! Esse sonho vai dar um chacoalhão nela e ela vai ter forças. Não rolou!", acusou ele, na legenda do post.

Xico Santos também foi procurado pela Folha de S.Paulo, mas não retornou até a publicação desta reportagem.