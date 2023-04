SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Amanda e Larissa venceram a Prova do Anjo deste sábado (1º) após dinâmica que envolvia mímica. A disputa valia um colar da imunidade.

A dupla escolheu Marvvila e Ricardo Alface para o Castigo do Monstro. Cada um perdeu 300 estalecas e saiu do VIP. Para o almoço, as vencedoras convidaram Aline Wirley e Bruna Griphao.

A Prova do Anjo, em duas etapas, foi feita em duplas. Um dos participantes deveria fazer e o outro adivinhar as mímicas. Os melhores seguiam para a final para, finalmente, disputar o colar da imunidade.

A líder Aline Wirley não participou, assim como Cezar Black, que após o sorteio sobrou por não ter sido escolhido por ninguém.

As duplas formadas foram: Domitila e Fred Nicácio; Amanda e Larissa; Ricardo e Bruna Griphao e Sarah Aline e Marvvila.

Os brothers que estavam no gramado da casa contavam com a ajuda de uma ferramenta de busca do aplicativo TikTok, enquanto o outro ficava dentro de uma cabine com uma máscara.

Durante a disputa, cada pessoa ficava em um ambiente diferente. Um jogador assistia a um vídeo do TikTok, correspondente ao termo de busca da rodada, como "pintar parede". Quem fazia a mímica tinha que usar uma máscara com seu avatar para não passar informações com os gestos do rosto.

Sarah e Marvvila foram a dupla mais rápida na primeira fase, com 25.918 segundos. A cantora faz mímica enquanto Sarah tentava adivinhar ao buscar termo correspondente. Elas disputaram a final com Amanda e Larissa, que completaram a prova em 29.338 segundos.

Na final, Amanda buscou pelo termo "receita fácil" enquanto Larissa fazia a mímica. As sisters concluíram a prova em 13.324 segundos e levaram a melhor. Sarah e Marvvila concluíram a prova em 14.334 segundos, após a primeira se atrapalhar com os termos de busca.