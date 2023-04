SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O funkeiro MC Guimê surpreendeu seus fãs, na tarde deste sábado (1), ao revelar sua primeira música após deixar o BBB 23. Ainda sem título e data de lançamento confirmados, o artista revelou um teaser em suas redes sociais, acompanhado de Caio Passos.

A composição inédita fala sobre o atual momento do produtor musical, em versos sobre aprendizado, luta, essência e recomeço. "Quantas vezes caí, mas também levantei, hoje minha vida é diferente do que era", canta ele, em um dos trechos.

Em seu perfil no Instagram, MC Guimê retirou todas as publicações, deixando somente o vídeo deste sábado. "Rascunhos e artes se fazem na mesma tela", escreveu ele, na legenda do post, que recebeu mais de 100 mil curtidas em duas horas.

Mc Guimê foi desclassificado do BBB 23 após o caso de importunação sexual. O artista já prestou depoimento à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, no Rio de Janeiro, no dia 20 de março.