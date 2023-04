SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Conrado publicou uma imagem ao lado da família, internado no hospital, no final da tarde deste sábado (1). O artista enfrenta uma cirurgia de emergência, marcada para este domingo (2), para realizar a retirada de um tumor maligno no reto.

Na imagem, ele aparece abraçado com a esposa, a ex-paquita Andréa Sorvetão, e as filhas, Maria Eduarda e Giovanna. "E essas visitas, hein?! Para acalentar o coração, dar mais confiança para amanhã e fortalecer mais a nossa fé. Nossas preciosidades", escreveu ele, na legenda.

Seguidores do cantor mandaram energias positivas a ele nos comentários. "Rezando por vocês", escreveu Mário Frias. "Amo vocês para sempre", disse Mara Maravilha.

Na última quinta-feira (30), Conrado anunciou que foi diagnosticado com um câncer no reto após passar mal durante as gravações da quinta temporada do programa Canta Comigo, da Record.