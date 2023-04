SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Gusttavo Lima enfrentou uma situação tensa, nesta sexta-feira (31), em Minas Gerais. Em publicações nas redes sociais, o sertanejo relatou os motivos para o adiamento de sua apresentação que ocorreria em São João del-Rei, nesta sexta, após complicações com seu avião.

"Gostaria de informar que o show que aconteceria hoje [sexta] em São João del-Rei, infelizmente, não vai rolar devido às grandes chuvas. A gente tentou pousar umas três ou quatro vezes, sem sucesso. Muita chuva, muito vento, muita turbulência", relatou Lima.

Durante a tarde de sexta, a equipe do artista conseguiu pousar no aeroporto de Belo Horizonte, que estava fechado. " O Aeroporto de São João del-Rei também está fechado. Então, chegar aí às 4 ou 5 da manhã de carro vai ser estressante para todo mundo e, com certeza, vocês ficarem esperando até muito tarde vai ser ruim", explicou ele.

Por fim, o artista falou que estava tranquilo de ver todos vivos. "Só o fato de a gente estar com o pé no chão e estar seguro, só a gente sabe o que a gente passou dentro daquele avião, finalizou.

Neste sábado (1), Gusttavo Lima se apresenta no Mineirão, na capital mineira. O artista prometeu remarcar o show em São João del-Rei, que fica cerca de 180 quilômetros de Belo Horizonte.