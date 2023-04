SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Drake gerou a ira do público do festival nas redes sociais há uma semana, quando cancelou em cima da hora sua apresentação no Brasil, mas o Lollapalooza de 2023 não foi o único evento em que o rapper pisou na bola.

Antes de mentir sobre os motivos teriam levado ao cancelamento do show no Brasil, conforme pessoas envolvidas na produção do evento contaram à Folha, Drake havia causado polêmica nas apresentações que fez no Chile e na Argentina, também para o Lollapalooza.

Na edição argentina, era previsto a realização de um show de 90 minutos, mas ele encerrou o show depois de 50 minutos. Drake cantou as 27 músicas anunciadas anteriormente pela organização, mas nenhuma delas foi tocada na íntegra.

Já com os chilenos, o rapper não autorizou a transmissão do show na televisão. O movimento, igualado na Argentina, também levou a críticas nas redes sociais.

A decisão é a mesma que o cantor tomou no Rock in Rio de 2019. Na ocasião, o artista alegou posteriormente que o tempo estaria imprevisível, por conta das fortes chuvas, e que não tinha certeza sobre o resultado do show na transmissão oficial. Ele prometeu voltar ao país em outras ocasiões, o que não aconteceu.

Drake também cancelou uma apresentação em agosto do ano passado em Toronto, no Canadá. O show era parte de uma reunião do grupo Young Money, formado por nomes como Nicki Minaj e Lil Wayne, que aconteceria durante o October World Weekend Festival.

Neste caso, o rapper desistiu alegando questões médicas. À época, ele disse que tinha recebido um teste positivo para Covid-19 às véspera do evento.