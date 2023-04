RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Isabella Santoni, 27, tem um jeito doce de descrever a visceral Viviane da série "Dom", cuja segunda temporada foi lançada recentemente pela Amazon Prime Video. Ela aponta a jovem de classe média, que escolhe viver a vida do crime no Rio de Janeiro dos anos 2000, como um divisor de águas em sua carreira de nove anos.

"Procuro sempre ver as minhas personagens como humanas", conta à reportagem. "A Viviane tem uma trama forte? Tem. Mas não consigo classificá-la como uma pessoa má ou boa, como mocinha ou vilã. Talvez seja ela a personagem que mais foge de qualquer padrão que já interpretei até agora. Foi um mergulho intenso e mexeu muito comigo entender a personagem."

Como os episódios estão sendo disponibilizados aos poucos na plataforma de streaming, ela diz que não pode adiantar muito sobre a trama. Porém, antecipa que o público terá ainda mais motivos para odiar Viviane na atual temporada. "Só posso contar que ela é a peça que vai fazer com que o Dom volte para a vida do crime", diz a atriz.

Apesar de ainda ter uma temporada pela frente, Santoni já se despediu de Viviane. É que o terceiro e último ano de "Dom" (ainda sem previsão de estreia) já foi gravado. "É difícil se despedir de um trabalho de quatro anos, ainda mais numa super produção com mais de 240 países, 38 línguas e de um alcance absurdo", afirma. "Mas, no último dia de gravações, cheguei em casa e pensei: 'Nunca mais vou fazer a Vivi' (risos)."

A atriz, no entanto, ainda não está pronta para desapegar. "Não quero pensar nisso agora!", diz sobre a despedida. Ela prefere ir acompanhando junto com os fãs o desenrolar da série que estrela ao lado de Gabriel Leone. "Estou nessa ansiedade coletiva de aguardar as cenas dos próximos episódios", conta.

Além da série da Prime Video, Santoni está na expectativa da estreia da quarta temporada de "A Divisão", na concorrente Globoplay. "Acho maravilhoso isso de trabalhar aqui, trabalhar ali", comenta. "Não vejo isso como negativo, não. É bom para o mercado e quanto mais oportunidades de emprego, melhor para todo mundo."

Ela só foge do assunto quando perguntada se vai voltar em breve a trabalhar em uma novela da Globo --a última de que ela participou foi "Orgulho e Paixão", exibida em 2018. "Tem algumas coisas que eu ainda não posso falar", despista.