SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O narrador Cléber Machado virou meme nas redes sociais, neste domingo (2), durante sua estreia na Record. Em um dos lances da final do Campeonato Paulista, Machado falou que uma falta tinha sido marcada em "Jojo Todynho", e não "Junior Todinho', nome correto do atleta do Água Santa, um dos times em campo.

"Simplesmente um dos melhores narradores do Brasil", elogiou um internauta, no Twitter. "A instituição Cléber Machado é boa demais", brincou outro. "Muda a emissora, mas as gafes seguem as mesmas", disse um terceiro.

Esta foi a primeira narração de Machado pela Record, que foi desligado da Globo depois de 35 anos. Além dele, o time esportivo da emissora conta com nomes como Lucas Pereira, Dodô, Renato Marsiglia, Márcio Canuto, Mylena Ciribelli, Roberto Thomé, Bruno Picinatto, Jean Brandão e Janice de Castro.

"A chegada do Cléber para narrar as finais do Paulistão 2023 reforça ainda mais a transmissão de um campeonato que teve resultados superlativos em audiência e repercussão para os amantes do futebol. Com seu talento e originalidade, o espectador/torcedor pode ter certeza de um grande show", explica Antonio Guerreiro, vice-presidente de Jornalismo do Grupo Record, em nota oficial.