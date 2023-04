SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paixão de fã parece inexplicável para quem olha de fora, e o caso de amor do brasileiro Renato Bodeman, 37, pelo Maroon 5 é uma daquelas de deixar qualquer um impressionado. Na última sexta-feira (31), o designer gráfico foi reconhecido pelo vocalista Adam Levine durante um show da banda em Las Vegas, Estados Unidos, e ganhou um prêmio especial por isso: ele recebeu um ticket vitalício para ver todas as apresentações do grupo na cidade norte-americana.

A emoção do momento, rapidamente, viralizou nas redes sociais. Afinal, trata-se de quase um prêmio por tantos anos dedicados à formação, que é uma das atrações confirmadas do The Town, em setembro. "Acho que passar perrengue faz parte da vida de todo fã. Além de já ter passado horas em frente a hotel onde eles estavam hospedados, já me infiltrei em backstage, viajei pra ver show deles e eles cancelarem em cima da hora, já fiz de tudo... Minha única regra em relação a loucuras é também respeitar o espaço pessoal deles, e isso tem dado muito certo", conta Bodeman, em entrevista ao F5.

Com o prêmio já confirmado junto à produção, Bodeman é só sorrisos, desde então. Para usufruir do seu passe exclusivo, fará algumas adaptações de agenda. "Eu vou ter que fazer meus corres! (risos) Só vale para Vegas, então tenho que fazer valer! Eu trabalho de home office e minha chefe entende minha paixão por Maroon 5, então ela é bem tranquila se eu quiser viajar e aproveitar os shows", acredita ele, que já esteve em 28 apresentações da banda, desde 2011.

Bodeman nasceu em Recife, mas vive em Austin, Texas, há cinco anos, junto com seu marido norte-americano. "Isso também acabou abrindo as portas para que eu conseguisse ir a mais shows do Maroon 5", diverte-se. "Mesmo morando aqui, eu faço questão de ir nas performances no Brasil, porque a diferença de energia do público daqui com os brasileiros é gritante. Aqui o pessoal ama um conforto, ver sentado, não tem a energia e a baguncinha gostosa do Brasil".

HOMENAGENS

Além de trabalhar com direção de arte, o brasileiro é criador do site Maroon 5 Brasil, dedicado às informações da banda, desde 2007. O agrupamento de fãs sempre tenta, nas turnês brasileiras, fazer algum tipo de homenagem aos integrantes. Uma das memórias favoritas de Bodeman ocorreu durante a passagem da formação pelo Brasil em 2016, quando as apresentações de São Paulo caíram perto do aniversário de Levine.

"Nós fizemos uma parceria com uma das patrocinadoras, que providenciou bexigas especiais com os dizeres 'Happy Birthday', que foram distribuídas ao público. Organizamos ainda para que os balões fossem levantados durante 'Payphone'. A homenagem deu super certo e Adam até pegou um deles de lembrança", recorda ele.

Segundo o fã, o que mais cativa no grupo é a abordagem sincera em suas letras, de que o importante é sempre seguir em frente. Para Bodeman, eles transparecem isso em sua carreira, já que "a fama não mudou a essência deles".

Isso foi comprovado em encontros com os integrantes, em diferentes ocasiões. "Todos são extremamente simpáticos e adoram a energia do Brasil! Em relação ao Adam, antes desse sonho que acabou de se realizar, tive uma oportunidade rápida de conhecê-lo em um meet e greet, mas não consegui trocar muitas palavras. Ontem eu me senti realizado!", finaliza. Nós temos certeza que sim, Renato.