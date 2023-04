SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois grandes nomes do rap nacional, Matuê e Orochi se desentenderam no Twitter neste domingo (2). A briga começou quando Orochi fez uma publicação criticando "Minha Vida É um Filme", single de Teto, amigo de Matuê e membro de sua gravadora, a 30PRAUM.

Orochi acusou Teto de copiar o estilo de cantar do rapper americano Quavo. "Pode separar os 10% do Quavo pelo flow dele que foi rateado!".

Orochi ainda desafiou quem quisesse competir com ele a lançar música no dia 30 de abril, quando ele vai lançar "Assault Joias no Pulso". "Para nos peitar tem que fechar com gringo", escreveu. "'Assault Joias no Pulso' dia 05/04, quem quiser peitar pode adiantar o seu lançamento para o mesmo dia!".

O trapper Matuê respondeu ao colega em uma abordagem mais pacifista, mas sem recusar o desafio, convidando Orochi a lançar uma música no dia 30 de abril, quando Matuê vai levar ao ar "Conexões de Máfia", para uma "competição saudável". Disse ainda que recebeu Orochi na casa dele como um irmão e que ninguém de sua gravadora tem nada contra o rapper.

"Seria massa a gente mostrar para a rapaziada que, além de ser rico e bem-sucedido, a gente sabe ser cordial e respeitoso, assim como prega o rap", disse Matuê, ao que Orochi respondeu que poderiam falar de respeito depois que o outro colocasse um negro em sua "gravadora branca". "Tirei vários negros do crime", complementou Orochi.

Teto também se posicionou. "Estou num dia muito importante para mim, montei um palco para 10 mil pessoas na cidade em que nasci, tenho um show foda para fazer hoje, nada vai me atrapalhar!", disse o baiano nascido em Jacobina.

Orochi acusou Matuê de se desfazer de um artista nordestino e elogiou o colega de gravadora, Teto. "Querendo tirar os nordestinos no momento que eles ganham mais protagonismo. Nada de novo sob o sol", escreveu.