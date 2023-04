SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após cinco dias do anúncio oficial do término do casamento, o rapper Projota foi às redes sociais para avisar que seu segundo filho com Tâmara Contro nasceu nesta segunda-feira (3).

"Otto nasceu junto ao sol, às 6:05. Tão sereno que até faz a gente desacreditar de signos, pois eu jamais vi tamanha tranquilidade num ariano. Que seja feliz, que seja sonhador, que seja corajoso, que mesmo diante de todos os obstáculos que virão, que seja você, Otto", escreveu o pai babão na legenda.

Muitos famosos e ex-participantes do Big Brother Brasil (Globo) o parabenizaram, dentre eles Arthur Picoli, Rodolfo e Pocah.

Foi no dia 29 de março que o casal anunciava o fim da relação. "Sim (estamos separados). Mas como estou emocionalmente instável por conta da gravidez, etc, não quero falar mais detalhes sobre esse assunto", disse ela, ao responder um fã nos stories.

"Minha prioridade está sendo em tentar ficar forte por conta das crianças. Espero não só que me entendam, mas que me mandem boas vibrações. Sei que Deus tem um plano maior para mim". Projota e Tâmara estavam juntos desde 2019 e já são pais de Marieva, de dois anos.