SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Larissa Manoela afirma ter sofrido uma tentativa de extorsão, nesta segunda-feira (3). Em publicação nos stories do Instagram, a protagonista da novela "Além da Ilusão" conta que o criminoso tentou usar supostas prints de conversas pessoais para tentar tirar proveito.

"Pessoal, seguinte: algum criminoso me procurou hoje para me extorquir com supostos prints de conversas minhas. Já acionei o meu jurídico, que tomou todas as medidas legais e cabíveis. Extorsão é crime, além da violação de dados pessoais", informou ela.

Larissa também pediu para que a imprensa lhe comunique caso algum criminoso dê sinal de vida. Além disso, reforçou que uma notícia-crime foi realizada: "A Justiça já foi acionada, através de notícia-crime por meio de um BO feito na delegacia especializada em crimes cibernéticos para apurar quem são os autores deste crime. Caso vocês vejam mensagens que, supostamente, sejam minhas por aí, duvidem e me comuniquem, por favor. A lei existe para ser cumprida!".

Atualmente, Larissa está namorando o ator André Luiz Frambach.