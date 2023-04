SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A agenda musical da cidade de São Paulo está carregada no mês de abril. Entre os destaques internacionais, vale citar o festival Monsters of Rock, com shows de Kiss e Deep Purple.

Mas a programação nacional não fica para trás. Tocam ao longo do mês o rapper Emicida, o cantor Ednardo, importante nome da música cearense que revisita gravações de cinco décadas atrás, revelações mais recentes, além da DJ e cantora Badsista. Veja os destaques do mês a seguir.

ALCEU VALENÇA E FALAMANSA

Duas atrações tocam na mesma noite -Alceu Valença, com seu show "Forró Lunar", e o grupo Falamansa, que canta sucessos do gênero como "Xote da Alegria" e "Rindo à Toa".

Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda, Instagram @espacounimed.

Qui. (20), às 23h.

A partir de R$ 140 em Tickets4Fun

ANA CASTELA

Uma dos integrantes do agronejo, braço do sertanejo com elementos de funk e pop, a cantora de 19 anos leva ao Villa Country faixas como "Roça em Mim" e "Pipoco".

Villa Country - av. Francisco Matarazzo, 774, Água Branca, Instagram @villacountry.

Qui. (20), às 0h30.

A partir de R$ 60 em Ticket360

BADSISTA

A DJ e cantora apresenta "Gueto Elegance", seu primeiro disco solo, lançado em 2021. Pessoas trans e não binárias têm entrada gratuita no evento.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, região oeste, Instagram @casanaturamusical.

Sáb. (15), às 22h.

A partir de R$ 40 em Sympla

BENÇÃO VINICIUS

O show celebra vida e obra do importante nome da música brasileira, Vinicius de Moraes, com Giana Viscardi, Veronica Ferriani, Marcos Romera e Pedro Lima.

Blue Note - av. Paulista, 2.073, Bela Vista, Instagram @bluenotesp.

Qui. (6), às 20h.

A partir de R$ 120 em Eventim

CYMANDE E YAZMIN LACEY

A banda de rock psicodélico apresenta músicas de álbuns como "Manual", de 2015, e "Lá Vem a Morte", de 2017.

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, região oeste, Instagram @audio.

Qui. (13), às 21h.

A partir de R$ 300 em Tickets360

EDNARDO

O cantor cearense comemora os 51 anos do álbum "Sarau Vox 72" -lançado em 2022 com gravações feitas há cinco décadas em Fortaleza. Zeca Baleiro participa das apresentações.

Sesc Belenzinho - r. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho, Instagram @sescbelenzinho.

Sáb. (1°), às 21h e dom. (2), às 18h.

A partir de R$ 12 em Sesc

EMICIDA

O rapper segue com sua turnê baseada no álbum de sucesso "AmarElo", lançado em 2019 com participações de artistas como Pabllo Vittar, Zeca Pagodinho e Dona Onete.

Sesc Pompeia - r. Clélia, 93 - Água Branca, Instagram @sescpompeia.

Sex. (14) e sáb. (15), às 21h30 e dom. (16) às 18h30.

A partir de R$ 15 em Sesc (venda online a partir de 4/4)

INIMIGOS DA HP E JEITO MOLEQUE

Dois nomes do pagode dividem o palco na apresentação, que traz a sucessos do fim dos anos 1990 -é o caso de "Para Tudo" e "Toca um Samba Aí".

Tokio Marine Hall - r. Bragança Paulista, 1281, Chácara Santo Antônio, Instagram @tokiomarinehall.

Sex. (28), às 22h30.

A partir de R$ 200 em Tokio Marine Hall

JOELMA

Um dos maiores nomes da música paraense grava seu DVD "Isso É Calypso Tour Brasil" e desfila sucessos de sua antiga banda e também da carreira solo.

Centro de Tradições Nordestinas - r. Jacofer, 615, Limão, Instagram @ctnsp.

Sex. (14), às 20h.

A partir de R$ 80 em Ticket 360

MONSTERS OF ROCK

A sétima edição do evento faz os roqueiros acordarem cedo -já às 11h30 começam shows de nomes como Kiss, Scorpions, Deep Purple e Helloween.

Allianz Parque - av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, região oeste, Instagram @allianzparque.

Sáb. (22), às 11h30.

A partir de R$ 780 em Eventim

PIERCE THE VEIL

O grupo de post-hardcore chega ao Brasil com a turnê do trabalho "The Jaws of Life", lançado há pouco mais de um mês, mas também toca faixas de discos como "Collide with the Sky", de 2012.

Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, região oeste, Instagram @audio.

Dom. (9), às 18h.

A partir de R$ 230 em Clube do Ingresso

RACHEL REIS

A artista que fez sucesso no ano passado com seu disco de estreia, "Meu Esquema", de sonoridade pop e tropical, toca também faixas do EP "Encosta", de 2021, e covers de nomes como Olodum e Alcione.

Casa Natura Musical - r. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, região oeste, Instagram @casanaturamusical.

Sex. (28), às 22h.

A partir de R$ 100 em Sympla

VERÔNICA FERRIANI

A cantora e instrumentista paulista faz show gratuito de sua turnê Aquário em Concerto, que abraça canções de seu álbum "Aquário", de 2018, e também músicas de Chico Buarque, Gilberto Gil e Criolo.

Centro Cultural FIESP - Av. Paulista, 1.313.

Qua. (12), às 20h.

Agendamento em MeuSesi

ZAZ

A famosa cantora francesa toca setlist que inclui canções seu disco recente, "Isa", de 2021 -um resultado do período de isolamento pandêmico.

Espaço Unimed - r. Tagipuru, 795, Barra Funda, Instagram @espacounimed.

Sex. (14), às 22h.

A partir de R$ 320 em Tickets4Fun