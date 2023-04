SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O símbolo do Twitter foi alterado nesta segunda-feira (3): o conhecido pássaro azul foi trocado pelo cão que simboliza a criptomoeda Dogecoin, queridinha do CEO Elon Musk. Em publicação na rede social, Musk falou sobre a mudança com uma tirinha em que mostra o Dogecoin sendo parado pela polícia, que verifica a documentação ainda com o pássaro, e dizendo: "Essa foto é velha".

A brincadeira viralizou na rede social e rendeu mais de 336 mil curtidas. Nos comentários, os usuários entraram na piada e compartilharam até mesmo o Simba, de "O Rei Leão", com a face do Dogecoin no lugar.

A mudança da imagem do Twitter fez o valor da criptomoeda aumentar 27% em poucas horas, nesta segunda, saltando de cerca de 8 para 10 centavos de dólar, por volta das 16h30 (horário de Brasília), de acordo com o site especializado Yahoo! Finance.

O símbolo do cãozinho pode ser visto na tela de carregamento de páginas do site, no canto superior esquerdo da tela, nas versões para desktop e smartphones. Até o momento, não houve nenhum anúncio oficial sobre a alteração.