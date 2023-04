SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O restaurante Mocotó, um dos mais tradicionais da zona norte de São Paulo, vai ganhar uma unidade na Vila Leopoldina, na zona oeste.

A abertura está prevista para o dia 13 deste mês, uma quinta-feira, com funcionamento das 12h às 17h.

Esta será a segunda filial de rua do restaurante de cozinha nordestina comandado pelo chef Rodrigo Oliveira. Há outros dois endereços do Mocotó Café, com menu reduzido, dentro do Mercado de Pinheiros e do shopping D, na região central.

O cardápio traz receitas clássicas da matriz na Vila Medeiros, como os dadinhos de tapioca e a mocofava, e criações novas. É o caso dos espetinhos de pirarucu e de carne-de-sol de cordeiro e da língua de boi braseada com vinho.

Os pratos feitos também aparecem em novas versões. Uma delas leva filé de frango à parmegiana gratinado com queijos brasileiros, e a outra tem moqueca de caju com arroz vermelho e farofa de coco.

O novo Mocotó ocupa um complexo da produtora de cinema O2 Filmes na Vila Leopoldina, bairro que tem visto grandes galpões, muitos deles abandonados, darem lugar a bares, restaurantes e cafés.

Quando A partir de 13/4Onde R. Aroaba, 333, Vila Leopoldina, região oesteTelefone (11) 3294-4814

