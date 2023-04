SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estreia de Janaina Paschoal como comentarista da CNN Arena, nesta segunda-feira (3), dividiu a opinião dos espectadores. O programa de análise política substituiu a advogada Gabriela Araújo, de espectro político contrário ao de Janaína, pela também advogada e professora na Faculdade de Direito da USP.

Na bancada, ela se juntou ao apresentador Felipe Moura e aos outros comentaristas fixos - Raquel Landim, Hélio Beltrão e Joel Pinheiro. Em sua primeira participação no jornalístico, Janaína minimizou ações de Jair Bolsonaro e criticou o fato de que "tropeços" do ex-presidente podem torná-lo inelegível. A ação teve sua coleta de provas concluída nesta segunda. "É um absurdo tornar alguém inelegível por uma fala estapafúrdia", disse ela. Os comentários renderam invertidas dos apresentadores, que relembraram episódios considerados ilegais do governo anterior.

A nova comentarista também afirmou que são "irrelevantes" os dados da pesquisa Genial Quaest que avaliou a popularidade digital dos parlamentares. O levantamento coloca Cleitinho (Republicanos), Flávio Bolsonaro (PL) e Sergio Moro (União Brasil) como os mais populares da Câmara. Janaína frisou que o mais importante são as ações concretas: "Não precisa ser parlamentar para estar lacrando na internet"

ELOGIOS E CRÍTICAS

Os comentários da jurista dividiram opiniões nas redes sociais. De um lado, os usuários apontaram que as falas não tinham consistência. "Janaina, a desmiolada, e sua fala estapafúrdia", escreveu um usuário."Essa mulher só fala besteira. Ela é um nada no meio desses gigantes da bancada...", disse outro.

Em outro viés, espectadores gostaram da novidade. "Dá pra ouvir os contrapontos da Janaina mesmo discordando da maioria, mas ok, se encaixa na pluralidade de ideias", opinou um internauta. "Se ela manter a calma, será uma excelente comentarista, porque conhecimento ela tem de sobra", completou um segundo.

No entanto, a contratação de Janaina rendeu críticas e comparações, também por conta do retorno de Caio Copolla ao time da na emissora. "O CNN Arena, que devia se chamar Arena Jovem Pan pelou feio, agora", disse um usuário do Twitter, acrescentando que o programa tornou-se uma "overdose reacionária". "Do jeito que é desequilibrada, não dura uma semana. A CNN tá desesperada, contratando cada figura. Quem será o próximo, o velho da Havan?", opinou um internauta.

O CNN Arena é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 18h. Há uma edição especial aos sábados, às 12h45.