SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Dania Mendez se despediu do La Casa de Los Famosos, versão mexicana do BBB, na noite desta segunda-feira (3). Ela encarou Madison Anderson, Pepe Gámez e José Rodríguez no Paredão do reality gringo e acabou eliminada pela votação popular. Nas redes sociais, os fãs brasileiros de Dania se indignaram com a saída.

"Não aceito isso. Como a Dania foi eliminada?", disse um usuário. "O que importa é que você saiu pela porta da frente, diva!", escreveu outro. "Meu amor, o mundo te ama e o Brasil mais ainda", publicou um terceiro.

Em seu perfil oficial, a equipe de Dania agradeceu a torcida. "Obrigada por todo o carinho, principalmente pelo imenso apoio. Isso não acabou, continuamos mais fortes do que nunca", diz um trecho da publicação.

Dania foi a participante do intercâmbio entre o BBB e a La Casa de Los Famosos. No dia 15 de março, a modelo ingressou na casa brasileira, enquanto Key Alves entrou pela porta do reality mexicano. Na primeira festa no Brasil, Mc Guimê e Cara de Sapato avançaram na sister e foram acusados de importunação sexual. Os dois foram expulsos e respondem a uma investigação.