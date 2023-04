SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Xuxa Meneghel é um dos destaques de "Caravana das Drags", novo reality show do Prime Vídeo. O programa, que estreia oficialmente no dia 14 de abril, teve sua coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (4) e contou com um desabafo de Xuxa, logo na abertura das perguntas. Segundo ela, que comanda a atração, a plataforma de streaming realizou um "sonho de vida" que estava represado.

"Queria ter tido possibilidade de ter feito algo semelhante antes. Levei várias ideias assim na Globo e na Record, mas não tive possibilidade", começou ela. "Quando o Prime veio com ideia de ter, eu disse: 'Vocês estão brincando?'. Era um sonho guardado em uma caixinha, com chave especial. Como tinha essa coisa de inclusão no meu programa, tinha gotinhas que apareciam, pessoas mostrando o trabalho de drags em que eu gritava: 'É isso que quero pra mim'".

Comandar a atração foi, de fato, um sonho. "Estou realizando mais do que meu grande sonho de infância, mas de uma vida toda, sempre fui um pouquinho drag. Entrar pela porta da frente com tapete arco-íris foi incrível", garantiu ela.