SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "O Coringa do Cinema", sobre o técnico de cinema Virgílio Roveda, será exibido na próxima quinta-feira (6), às 19h, na Cinemateca Brasileira.

O cineasta e diretor de fotografia, conhecido como Gaúcho, trabalhou em dezenas de produções nacionais entre os anos 1960 e os anos 2000, incluindo as comédias de Amácio Mazzaropi, os longas de terror de José Mojica Marins, o Zé do Caixão, além de ter sido parceiro de Ozualdo Candeias em grande parte de suas produções.

O longa de Sergio Kieling parte do livro homônimo de Matheus Trunk, publicado pela editora Giostri, com diversas histórias de bastidores das produções em que Roveda trabalhou. Os ingressos do evento de estreia do longa são gratuitos.