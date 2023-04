Em um destaque nas redes sociais, o confeiteiro Thiago Xavier de Oliveira, brinca com a expressão usada para quem ama postar fotos e receber likes e elogios: “Biscoiteiro no sentido mais literal da palavra”. No mesmo espaço, já revela alguns passos de sua trajetória pelo universo da confeitaria. Como o fato de que não é fã de fazer bolos daqueles modelos servidos em festas, que levam a famosa, mas nem sempre tão querida pasta americana. Thiago participou do episódio 16 da 9ª temporada do reality show de confeitaria Que Seja Doce, exibido pelo canal GNT, exibido nesta semana.



Thiago conta que já tinha tentado participar do Que Seja Doce em 2019, ele chamou a amiga Carol Viana para participar e ela topou. Na época, ele foi até a última etapa da seleção, mas uma pergunta específica desviou a oportunidade. Em 2023, quando ele não pensava mais no assunto, Carol se inscreveu e chamou Thiago para participar como dupla dela do programa. “Participar de um dos maiores, se não o maior, programa de confeitaria do Brasil me traz muita confiança! É uma experiência incrível você ter feedback de confeiteiros que são inspiração pra mim. Eu não teria como ter essa oportunidade senão fosse o programa.”

Thiago conta que na dinâmica do programa, Carol atuou como confeiteira principal e ele executou as receitas que ela deu a ideia, para a construção de uma receita autoral, com base na temática do programa, propôs que os participantes fizessem cupcakes com bichos como temática. “A gente já trabalhou juntos outras vezes, sem falar que somos muito amigos e nos ajudamos nessa construção de sabores principalmente em datas festivas.”

Para Thiago,o aprendizado sobre os sabores e combinações partiram de testes, até para que ele também pudesse encontrar também a própria assinatura, uma forma de transmitir a personalidade dele pela receita. “É legal você conseguir fugir do tradicional, às vezes, para poder ter um diferencial.”

Um dos quesitos mais importantes para a competição é saber lidar com o tempo dos preparos. “O tempo é realmente uma loucura. Eu sempre assistia o programa e pensava: ’Ah, gente, até parece que realmente entrega nesses 5 segundos finais’, e acredite, é muito possível! (risos). A gente colocava o timer (aqueles de cozinha, sabe?) e ficava de olho, porque já temos noção dos processos que fazemos e quanto tempo leva mais ou menos para cada coisa, mas ainda assim a emoção é grande”.

Esse aspecto, em específico, se aproxima da lida diária, como em pedidos feitos em cima da hora. “ Acontece muito! Dependendo do produto eu consigo fazer mais rápido ou quando aparece algum amigo desesperado eu tento dar um jeito também, mas milagre eu ainda não consigo fazer. Então, costumo colocar um período de antecedência para os pedidos.”

Paixão pelos biscoitos

Há programas que propõem que os confeiteiros trabalhem com verdadeiras obras de arte em forma de bolo. “Eu realmente nunca curti muito fazer bolo de festa. Esses bolos mais simples, caseiros, eu curto. Para tomar com um cafezinho, é tudo de bom. Mas a minha paixão é pelos biscoitos e pelo estilo de arte que eu consigo entregar neles. Eu sou apaixonado por arte. Poder juntar as duas coisas da forma que os biscoitos me proporciona tudo o que eu sempre quis fazer. Além de serem deliciosos, modéstia à parte”, garante o confeiteiro.

A soma da paixão por arte, cultura pop e o mundo geek ajudou a compor a assinatura de Thiago, que compartilha em suas redes biscoitos decorados com uma série de personagens aclamados no mundo todo. “Sempre que eu posso tento fazer coisas no tema! Unir os dois universos pra mim é quase mágico, porque são duas paixões e é um privilégio poder fazer isso. Chegar na minha assinatura dos biscoitos foi um processo longo. Eu trabalho com biscoitos desde 2016, mas especificamente em 2021 eu participei do Cookie Art Show que é um congresso online de biscoitos decorados que mudou minha vida, porque conheci muita gente da área, fiz muitos amigos e essa troca é sensacional! Muito enriquecedora!”