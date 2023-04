RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Faltando um mês para a coroação do rei Charles 3º e rainha Camilla, o Palácio de Buckingham finalmente divulgou convite do evento que irá acontecer na Abadia de Westminster, em Londres, no dia 6 de maio. Nos próximos dias, as 2000 pessoas convidadas pela família real britânica começam a receber o chamado oficial para festa, que para surpresa dos súditos foi feito em papel reciclado, pintado à mão e tem a assinatura de Andrew Jamieson, um artista especializado em heráldico - simbólico das tradições de famílias nobres.

Segundo o site da revista People, o convite lembra o documento feito para a cerimônia de coroação da rainha Elizabeth 2ª, em 1953, quando Charles tinha 4 anos de idade. Nele, é possível ver o desenho de dois pássaros empoleirados na letra C, formando os brasões de Charles e Camilla.

Existem também ramos de alecrim, morangos e flores em grupos de três para refletir que Charles é o terceiro rei de seu nome. "A coroação de Suas Majestades o Rei Carlos III e a Rainha Camilla", diz o convite. "Por ordem do rei, o conde marechal é instruído a convidar [nome] para estar presente na Igreja da Abadia de Westminster no dia 6 de maio de 2023."

Ainda não se sabe se o príncipe Harry e Meghan Markle vão estar presentes na cerimônia. O casal recebeu uma correspondência, um tipo "save the date", segundo o porta-voz do duque e da duquesa de Sussex. "Posso confirmar que o duque recebeu recentemente correspondência por e-mail do escritório de Sua Majestade sobre a coroação. Uma decisão imediata sobre se o duque e a duquesa comparecerão não será divulgada por nós neste momento", disse o comunicado à People.