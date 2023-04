SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O The Town anunciou nesta terça-feira (4) que a brasileira Pitty e a banda de rock americana Queens of The Stone Age vão se apresentar no festival em 9 de setembro, penúltimo dia de evento. As duas atrações se juntam às bandas também americanas Foo Fighters e Garbage, que também se apresentam no mesmo palco neste dia.

Pitty, a rockeira de Salvador, está comemorando os 20 anos de seu primeiro álbum, "Admirável Chip Novo", com uma turnê que passará por vários fetivais. Por fora da programação, fez uma apresentação bem-sucedida no Lollapalooza, deixando as expectativas altas para sua participação no The Town.

A banda de rock americana Queens of The Stone Age jé foi indicada 16 vezes ao Grammy Awards e é dona de músicas como "No One Knows" e "Go With The Flow".

Além dos novos nomes, que fecham a programação do Skyline para o dia 9, o evento também divulgou novas informações sobre o New Dance Order, espaço do evento dedicado à música eletrônica. O ambiente, que já existia no Rock in Rio, primo carioca do The Town, promete aparecer repaginado para o ambiente paulistano.

Para isso, promete se inspirar nas festas independentes de São Paulo e preencher um espaço de 250 m² com, ao todo, 45 horas de programação em 30 shows. "São Paulo é a cidade que mais pulsa a cultura da música eletrônica no continente, uma imensa fábrica de talentos quando o assunto é dance music", explica Claudio da Rocha Miranda Filho, diretor artístico do espaço.

"Vamos romper certos dogmas, sairemos do lugar-comum. O NDO continua recebendo fortes influências da música e da cultura eletrônica, é claro, mas além dos DJs, trouxemos muitas bandas, e shows com instrumentistas, vocais, visuais e performances integrando as experiências para a pista de dança."

Grandes festas paulistanas foram convidadas para encerrar as noites do NDO, como a afrofuturista e LGBTQIA+ Batekoo, no dia 2 de setembro, e a celebrada Mamba Negra, que fecha o dia 9. As festas Carlos Capslock, Gop Tun e ODDJs vão fechar os dias 3, 7 e 10, respectivamente.

The Town acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023 e tem a venda de ingressos marcada para o dia 18 de abril, às 19h, somente no site da Ticketmaster.

Veja a programação completa do New Dance Order:

02 de setembro

Batekoo aka Freshprincedabahia X Jujuzl X Kiara X Mirands

Tropkillaz - Especial 10 anos

Osgêmeos - "Uma Experência"

Deekapz X Vhoor

Klean VS Klap

Forró Red Light e o Baile Encantado com Mestre Nico, Ella Voa e Furmiga Dub

03 de setembro

Carlos Capslock Showcase aka Belisa X Stroka X Tessuto

Ellen Allien X Badsista

Paul Kalkbrenner Live

Vitalic

Noporn Live

Carlos do Complexo X RHR Live

07 de setembro

Gop Tun VS 28Room + Diogo Strauz Live feat Julia Mestre

Shermanology

Kerri Chandler Live

Natasha Diggs Live Horn

L_cio Plants Live

Afterclapp X Shigara X Xaxim

09 de setembro

Mamba Negra Showcase feat Cashu + Paulete Lindacelva + Valentina Luz

Badsista, Malka, Vênus aka Gueto Elegance feat Marina Lima

Inner City Live bonus set Kelvin Saunderson

Renato Cohen Live

Aerea Live

Kenya20hz apres. Chaos Sonora

10 de setembro

ODDJs aka Davis X Vermelho X Zopelar

Darren Emerson X Gui Boratto Live Show

Crazy P Soundsystem

Lion Babe

Paradise Guerrilla

DJ Mau Mau b2b Etcétera